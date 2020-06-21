كتب: هن - 06:22 ص | الأحد 21 يونيو 2020

تعتبر صينية اليخني باللحمة والقرع من الأصناف الغنية بالفوائد الصحية للجسم ويمكن تقديمها على طاولة الطعام، ولذلك يقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف شربيني. مقادير يخني باللحمة والقرع 1 كيلو لحمة 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 2 حبة عصير ليمون 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة 2 ملعقة كبيرة نعناع مجفف 1 كوب حمص مسلوق 1 كيلو قرع عسلي مكعبات Advertisements 1 ملعقة كبيرة سمن 1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة بهارات ثوم مفروم فلفل حار بصل مفروم طريقة تحضير يخني باللحمة والقرع يشوح البصل مع الثوم في السمنة ثم يضاف اللحم ويشوح جيدا ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات والنعناع تضاف الصلصة ويترك الخليط حتى دخول مرحلة التسوية يضاف الفلفل الحار والحمص تضاف مكعبات القرع ويترك الخليط حتى تمام النضج ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم

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