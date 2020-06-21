كتب: هن - 06:19 ص | الأحد 21 يونيو 2020

مع زيادة حرارة فضل الصيف، يحتاج الجسم عادة للمشروبات الباردة والصحية، لتعويضه عن السوائل المفقودة. حضري لاسرتك كوكتيل الكيوي والأفوكادو بالآيس كريم، حيث يعد اللأفوكادو من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والأحماض الأمنية، والمغذيات الضرورية ذات القيمة العالية، فضلا عن فيتامين B و فيتامينA و فيتامين C و فيتامين D و فيتامين K. مكونات كوكتيل الكيوي والأفوكادو بالآيس كريم ثمرة كيوي ثمرة أفوكادو Advertisements كوب حليب 2 ملعقة قشطة 4 ملاعق عسل أبيض كوب من الثلج المجروش طريقة تحضير كوكتيل الكيوي والأفوكادو بالآيس كريم - تخلط جميع المكونات سويا في الخلاط الكهربي. - يمكن تصفية العصير ووضعه بالثلاجه. - يقدم العصير مع الأيس كريم الفواكه، لزيادة الأنتعاش.

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