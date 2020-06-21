خطيب ندى يشوه وجهها بعد فسخ الخطوبة ووالدها: هناخد حقنا بالقانون

علاقات و مجتمع

لم تكن تعلم ندى إيهاب مصطفى، أن قرارها بفسخ الخطبة سيتحول إلى سبب في تشويه وجهها وجميع أجزاء جسمها، وهذا ما حدث مع ابنة الـ16 عاما، التي فقدت حياتها وشبابها بسبب "تهور" شاب قرر القضاء على الفتاة ومنعها من الزواج من أي شاب آخر.

يروي والد "ندى"، ما حدث مع ابنته بعد قرارها بضرورة إنهاء علاقتها بخطيبها بعد اكتشافها اختلافه عنها، "بنتي صممت متكملش الخطوبة ولما راحت ترجع الدهب وهي راجعة من عند أهله مشي وراها بموتوسيكل ورش على وشها ميه نار بزيت"، وفق حديثه لـ"هن".

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"آية من الجمال" كما يصفها كل من يراها، حتى تحول وجهها إلى كتلة سوداء، "الواقعة دي حصلت بقرية الجبل الأصفر، بعد 8 شهور من الخطوبة".

عقاب قرر خطيب الفتاة صاحب الـ22 عاما أن يكون مصيرها بعد تفكيرها الابتعاد عنه، "قبل ما يرش وشها قال لبنتي هخليكى متنفعيش ليا ولا لغيري".

حرر الأب محضرا بالواقعة، في مركز شرطة الخانكة، اتهم فيه الشاب بتشويه وجه ابنته، "هناخد حقنا بالقانون".