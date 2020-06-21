الامارات | عبلة الكحلاوي تنفي وفاتها أو إصابتها بـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوي تنفي وفاتها أو إصابتها بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

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نفت الداعية الإسلامية د.عبلة الكحلاوي، ما تردد حول شائعات وفاتها، مؤكدة أنها بخير وتواصل إدارة جمعيتها الخيرية "الباقيات الصالحات" في القاهرة. كما نفت إصابتها بفيروس "كورونا". داعية الجمهور للتصدي للشائعات ومروجيها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت، أمس السبت، انتشارا واسعا لشائعة وفاة الكحلاوي نتيجة لاصابتها بفيروس "كورونا".

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