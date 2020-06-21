- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوي تنفي وفاتها أو إصابتها بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
نفت الداعية الإسلامية د.عبلة الكحلاوي، ما تردد حول شائعات وفاتها، مؤكدة أنها بخير وتواصل إدارة جمعيتها الخيرية "الباقيات الصالحات" في القاهرة. كما نفت إصابتها بفيروس "كورونا". داعية الجمهور للتصدي للشائعات ومروجيها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت، أمس السبت، انتشارا واسعا لشائعة وفاة الكحلاوي نتيجة لاصابتها بفيروس "كورونا".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عبلة الكحلاوي تنفي وفاتها أو إصابتها بـ "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.