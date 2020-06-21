الحاجة عيوشة العزبي تحكي تفاصيل اعتداء ابنها عليها: عايز يطردني من الشقة

علاقات و مجتمع

حكت الحاجة عيوشة العزبي من قرية العنانية بمحافظة دمياط عن تفاصيل اعتداء ابنها عليها.

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وقالت عيوشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ابنها تعدى عليها بالضرب ولأنه يريد أن يطردها من الشقة التي تقيم فيها ليقيم فيها هو وزوجته.

وأشارت إلى أن ابنها قام بتأجير شقته ويريد أن يقيم في الشقة التي تقيم هي فيها وأنها رفضت لأنها تعيش في الشقة التي يمتكلها ابنها الآخر وأنها تقيم فيها حتى يتزوج.

وعن الحادث قالت إنها خرجت من بيتها وذهبت لشقيقتها لأن أبناء شقيقتها يراعونها نظرًا لأنها مريضة بالسرطان وقابلها ابنها واعتدى عليها بـ"خشبة وضربها بقزازة" في وجهها مما سبب لها الإصابات التي حدثت، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه.

وأوضحت أنها تجلس لوحدها ولا ينفق عليها أحد رغم أنها مريضة سرطان وتحتاج للدواء، مشيرة إلى أنها تطلب أن يتم صرف معاش زوجها لها وتغيير بطاقتها.