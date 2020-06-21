صورة حسن الرداد تثير الجدل حول شائعة طلاقه من إيمي ومتابعون: فين مراتك

علاقات و مجتمع

أثار الفنان حسن الرداد الجدل مرة أخرى حول شائعة انفصال عن الممثلة إيمي سمير غانم، بنشر صورة "عائلية" جديدة بدونها، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام. وتضمنت الصورة، "الرداد" بصحبة والدته وبقية أسرته، بدون وجود زوجته، عقب أيام من نفي الثنائي شائعة طلاقهما.

وعلق الفنان على الصورة، قائلا باللغة الإنجليزية: "العائلة هى أهم شيء في الحياة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت على ما يزيد على 26 ألف تسجيل التعليقات، وعشرات التعليقات، أبرزها: "فين مراتك؟!"، و"الصورة ناقصها إيمي"، و"العائلة ناقصها مراتك يا رداد".

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ومنذ أيام، نفى الفنان حسن الرداد، شائعات الانفصال عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الرداد": "للأسف بعض المواقع ما زالت تبحث عن التريند والفرقعة الإعلامية، أقول لها عيب".

وأعادت "إيمي" نشر المنشور ذاته عبر حسابها. وترددت شائعات الانفصال خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الإعلامي رامي رضوان، وهو زوج شقيقة الفنانة إيمي سمير غانم، لحسم الجدل حول هذا الأمر، مساء أمس، إذ نشر صورة تجمع بينهما عبر حسابه الرسمي فيسبوك، معلقًا عليها: "حبايبي الغاليين"، لينفي بذلك أي أخبار متداولة عن انفصال الثنائي.