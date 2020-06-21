آباء عن الاحتفال باليوم العالمي للأب: مانعرفش حاجة عنه

علاقات و مجتمع

تقديرا لجهود الأب ومساهمته في بناء الأسرة وتضحياته من أجل أبنائه، يحتفل العالم في يوم 21 يونيو من كل عام بيوم الأب العالم، لكن شهرة تلك الاحتفالية لا يعلمها جميع الآباء فمنهم من لا يعرف تاريخ الاحتفالية، وآخرون لم ينتبه الأبناء بتهنئة آباؤهم في ذلك اليوم.

رشاد: معرفش عيد الأب يوم إيه

"معرفش عيد الأب ده يوم إيه اصلا".. بهذه الكلمات بدأ رشاد طه، أب لثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، حديثه لـ"هن"، فلم يحاول أبناؤه الاحتفال به في عيد الأب، أو حتى يقدموا له التهنئة في تلك المناسبة التي لم يعتدها من قبل.

الاحتفال الأكيد الذي تلتزم به أسرة "رشاد" وتتذكره دوما، هو الاحتفال بيوم "عيد الأم"، والذي يحرصون فيه على شراء هدايا للأم، "بيحبوا يقدروها في اليوم ده وبفرح بده"، حسب حديثه.

Advertisements

أحمد: اولادي عمرهم ما احتفلوا بعيد الأب

لم يختلف حال الأب أحمد خالد عن سابقه كثير، فلم يعترف بمناسبة الاحتفال بعيد الأب، ولم يحتفل به أبناؤه أبدا في ذلك اليوم، "عندنا بنحتفل بعيد الأم بس مش أكثر من كده"، حسبما أوضح خالد في حديثه لـ"هن".

فرغم أن أكبر أبنائه يبلغ من العمر 15 عاما، وسمع من المؤكد من قبل عن هذه المناسبة، إلا أنه لم تقم له أي فعالية أو تحضير في تلك المناسبة، وفقا لـ"خالد".

سيد من الآباء القلائل الذين يحتفل أبناؤه بعيد الأب

سيد محمد، واحد من الآباء القلائل من الذين يحرص أبناؤه وأحفاده على الاحتفال بوالدهم في يوم عيد الأب، حيث يروي لـ"هن"، أن أبناءه يقدرون ما قدمه لهم وجهوده التي بذلها في سبيل توفير أفضل سبل الحياة لهم.

قواعد ثابتة تنفذ كل عام خلال الاحتفال بـ"سيد" في يوم عيد الأب، فبجانب الهدايا التي يحرص الأبناء والأحفاد على شرائها، "كل سنة يوم عيد الأب أولادي بياخدوا إجازة من شغلهم ويجوا يقضوا معايا اليوم كله"، وفقا لحديثه.