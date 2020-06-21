كتب: هن - 05:14 ص | الأحد 21 يونيو 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل توست بالقشطة والموز، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل توست بالقشطة والموز 20 شريحة توست أبيض علبة قشطة 2 موزة حلقات 3 بيضات رشة فانيليا دقيق وبقسماط للتغليف زيت للقلي شربات خفيف التزيين فول سوداني محمص مجروش Advertisements ورد مجفف طريقة عمل توست بالقشطة والموز توضع على التوست طبقة من خليط القشطة وحلقات الموز توضع طبقة أخرى من التوست ندهن أطراف التوست بخليط دقيق وماء ونقطع بالقطاعة شكل مربعات نضغط على الأطراف حتى تلزق يقلب في البيض المخفوق مع الفانيليا تقلب في البقسماط المضاف له دقيق تقلى في زيت غزير يضاف لها الشربات الخفيف وتصفي يزين بالفول السوداني والورد المجفف ثم يُقدم

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