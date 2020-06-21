لايف ستايل

طريقة عمل توست بالقشطة والموز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: هن -

05:14 ص | الأحد 21 يونيو 2020

توست بالقشطة والموز

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل توست بالقشطة والموز، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات السهل تحضيرها في المنزل.

مقادير عمل توست بالقشطة والموز

20 شريحة توست أبيض 

علبة قشطة 

2 موزة حلقات 

3 بيضات

رشة فانيليا 

دقيق وبقسماط للتغليف 

زيت للقلي 

شربات خفيف 

التزيين

فول سوداني محمص مجروش 

Advertisements

ورد مجفف

طريقة عمل توست بالقشطة والموز

توضع على التوست طبقة من خليط القشطة وحلقات الموز

توضع طبقة أخرى من التوست

ندهن أطراف التوست بخليط دقيق وماء

ونقطع بالقطاعة شكل مربعات

نضغط على الأطراف حتى تلزق

يقلب في البيض المخفوق مع الفانيليا

تقلب في البقسماط المضاف له دقيق

تقلى في زيت غزير

يضاف لها الشربات الخفيف وتصفي

يزين بالفول السوداني والورد المجفف ثم يُقدم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل توست بالقشطة والموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا