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أخبار من الوطن نيوز
وجهت الفنانة إليسا رسالة لوالدها في عيد الأب، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".
وكتبت "إليسا"، "علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني إتعلق بأرضي... "علمني ما خاف وواجه قدري"... بس ما علمني كيف بطّل إشتقلو... كل عيد وإنت بخير".
يذكر أن إليسا كشفت تحضر لألبومها الجديد، حيث سجلت 17 أغنية، ومن المقرر أن تخضع لجلسة تصوير الخاصة به، وتتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين منهم محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، محمد يحيى، أمير طعيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة إليسا لوالدها في عيد الأب: علمني عدم الخوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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