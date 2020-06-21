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أخبار من الوطن نيوز
نشر الفنان محمد مهران صورة له مع زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بمناسبة عيد زواجهما.
وعلق "مهران" على الصورة قائلاً: "عيد زواج سعيد علينا وعلى كل أيامنا اللي هنعيشها مع بعض.. كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وزوجتي وصاحبتي وشريكة حياتي.. كل سنة وانتي طيبه يا أم زين".
يذكر أن الفنان محمد مهران شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران لـ"زوجته": عيد زواج سعيد علينا وعلى كل أيامنا اللي هنعيشها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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