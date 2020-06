لوجين صلاح خبيرة تجميل تتحدى "البهاق" وتعمل في مجال الإذاعة

ملامحها أصبحت أيقونة، بسبب البقع البيضاء كبيرة الحجم، التي تزين وجهها، بعد إصابتها بالبهاق، لتكون لوجين صلاح، أول خبيرة تجميل وإعلامية مصابة بذلك المرض الجلدي، والتي وقفت بثقة واتزان خلال تقديم المتحدثين بملتقى "SHE CAN - هي تقدر".

"أنا بخاف من المسرح والوقوف قدام الكاميرا، بس تحديت خوفي، وفخورة بمشاركتي النهارده".. بهذه الكلمات تبدأ لوجين صلاح حديثها قائلة إنها سعيدة بخوض تجربة العمل كمذيعة لصالح إحدى القنوات الشهيرة بالإمارات، والتي لا تزال منشغلة بالإعداد لها، حيث قررت "لوجين" الاستمرار في تجربة المجالات التي لم تخضها من قبل مثل التقديم والوقوف أمام الكاميرا، "مبسوطة إن أنا شجعت بنات كتير إنهم يحبوا نفسهم ويثقوا فيها بسبب نجاحي".

الإعلامية المتحدية للبهاق، تذكرت قصة طفلة تعرضت للتنمر، عقب إصابتها بالبهاق، "مامتها كلمتني وهى بتعيط، وعايزاني أتدخل، لأن البنت متابعاني"، وطلبت من الأم عدم البكاء أمام الطفلة حتى لا تضعف ثقتها في نفسها، وبدأت في التواصل مع الصغيرة، ودعمها، والتأكيد على أهمية تقبل ذاتها، والرضا بكل نعم الله، "وحضرت معاها حفلة في المدرسة، وكل صحابها عايزين يتصوروا معاها، علشان هي شبهي".

وكانت فعاليات ملتقى "SHE CAN - هى تقدر"، قد انطلقت للعام الخامس على التوالي، والذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات، فضلا عن إحباط البعض لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم، وتضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة.

