حيلة ذكية لتلميع زجاج النوافذ بأكياس الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت إحدى مستخدمات فيس بوك حيلة بسيطة لتنظيف وتلميع النوافذ الزجاجية باستخدام أكياس الشاي.

وتملك السيدة هينش واسمها الحقيقي صوفي هينشكليف شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نصائح وحيل التنظيف التي تنشرها، والتي تساعد على تنظيف جميع أرجاء وغرف المنزل.

ونشرت إحدى المعجبات بنصائح السيدة هينش حيلة بسيطة لتنظيف النوافذ على مجموعة Hinch Cleaning Tips على فيس بوك، والتي يتابعها عدد كبير من المستخدمين.

وأوضحت المستخدمة أنها تخلت عن منتجات التنظيف والتلميع الكيماوية باهظة الثمن، واستخدمت بدلاً منها أكياس الشاي لاستعادة لمعان النوافذ في منزلها.

Advertisements

وكتبت في المنشور "نظفت نوافذ منزلي بأكياس الشاي البارد، لقد بدت النوافذ وكأنها جديدة".وأوضحت صاحبة المنشور أنها استخدمت ببساطة كيسين من الشاي، وملأت عبوة بخاخ بالشاي البارد، لرش السائل على النوافذ الزجاجية، قبل أن تستخدم قطعة قماشية لتلميعها.

ورداً على سؤال حول كيفية تحضير البخاخ، أوضحت صاحبة المنشور "أنت بحاجة إلى وضع كيسين من الشاي في الماء المغلي، وتركه حتى يبرد قبل استخدامه للتنظيف".

وأشادت العديد من ربات المنازل بهذه الطريقة، وأكدن على أنهن سيجربنها في منازلهن، في حين قالت أخريات إنهن استخدمنها بالفعل وحصلن على نتائج مدهشة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.