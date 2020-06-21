منها عصير الفواكه.. أطعمة تقضي على التوتر والإجهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من الشعور بالإجهاد النفسي والتوتر خاصة في ظل الظروف الراهنة الصحية والاجتماعية التي تسبب المزيد من القلق والاضطراب، ويرغب الكثيرون بالبحث عن البدائل الطبيعية الصحية للعلاج بعيدا عن الأدوية الطبية الكيميائية.

وذكر موقع "تايمز ناو نيوز" بتقرير صحي أن اتباع النظام الغذائي الصحي ضروري جداً لدرء ومحاربة التوتر والإجهاد، وما قد يرافق هذه الاضطرابات من مشاكل وأمراض عديدة للجسم، نقلا عن سبوتنيك.

وذكر التقرير بعض الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها واعتمادها عند الشعور بالقلق والتوتر، ومنها:

الفواكه: يشعر الكثير من الناس بالحاجة إلى تناول السكريات عندما يشعرون بالتوتر، وينصح باختيار الفواكه الطازجة المغذية بدلاً من المشروبات السكرية الضارة، حيث تتميز هذه الفواكه بالإضافة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يسهم في إدارة الوزن أيضاً.

عصير الفواكه: يمكنك الاعتماد على عصير الفواكه بدلاً من الكحول والمشروبات الغازية الضارة، تمتاز هذه المشروبات مثل عصير البرتقال والموز والأناناس وغيرها بقدرتها على تعديل المزاج وتخفيف التوتر والقلق وتهدئة الأعصاب، بالإضافة لفوائدها الصحية العديدة التي تقدمها للجسم.

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المكسرات والبذور: تعتبر المكسرات والبذور وجبة خفيفة رائعة ويمكن أن تمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويعمل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا وغيرها بشكل رائع ومذهل لتحسين الحالة المزاجية ودرء الشعور بالقلق والتوتر، فهي تمنحك الشعور بالتحسن أيضاً بشكل ملحوظ.

الشوكولاتة الداكنة: تعتبر الشوكولاتة وخاصة الداكنة رائعة لعلاج التوتر النفسي، ويمكن أن تساعدك على الشعور بتحسن في الحالة المزاجية على الفور، هذا بالإضافة لكونها غنية بالفوائد والعناصر الصحية مثل الحديد والمغنسيوم والألياف الغذائية الضرورية للجسم.

الأعشاب الطبيعية: ينصح العديد من الأطباء بالأعشاب الطبية الطبيعية الصحية التي يمكنها محاربة الإجهاد والتوتر والقلق وتهدئة الأعصاب بشكل مذهل، كما يمكنها تعزيز المناعة ودرء العديد من الأمراض، ومن هذه الأعشاب إكليل الجبل والنعناع والزنجبيل والبابونج واللافندر والقرنفل