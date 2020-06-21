لو مضطرة تركبي سيارة أجرة.. 6 خطوات للوقاية من كورونا خلال رحلتك

علاقات و مجتمع
قد يضطر البعض منا للخروج من المنزل لقضاء بعض المستلزمات أو تدبير بعض شؤون المنزل وتحديدًا السيدات وهو ما قد يدفع بعضهن لأن تستقل سيارة أجرة أو بعض التطبيقات كأوبر وكريم، وبناء على ذلك لا بد من اتباع بعض الإجراءات والتدابير الوقائية حتى لا ينتقل لهن فيروس كورونا المستجد عند ركوب سيارة أجرة.
ووفقا لما نشرته وزارة الصحة السعودية على صفحتها الرسمية على تويتر، فإن هناك عددا من التعليمات التي يجب على الأفراد الالتزام بها عند ركوب سيارة أجرة وهى:
أخذ معقم كحولي لليدين
أخذ كمامة قماشية إضافية
الركوب في المقاعد الخلفية
تجنب لمس الأسطح
الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقاً
الدفع إلكترونياً
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أمس السبت، أن فيروس كورونا "يواصل التفشي سريعا، ويبقى مميتا، ولا تزال غالبية الناس عرضة له".
وجاء ذلك على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس الذي حذر من أن "العالم دخل "مرحلة جديدة وخطيرة" للوباء.
وأحصت المنظمة الخميس الماضي 150 ألف إصابة جديدة عبر العالم، وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.
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