بعد أحدث ظهور لها.. سوسن بدر "عام من وقار الشعر الأبيض"

لايف ستايل

عادت الفنانة الكبيرة سوسن بدر تفاجئ متابعيها من جديد، بلوك مميز ومختلف كعادتها، دون أن تتخلى عن الشعر الأبيض الذي ظلت محنفطة به طيلة الفترة الماضية.

وشاركت الفنانة متابعيها اليوم، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت من خلالها بشعر "ويفي" متوسط الطول، بدلا من الشعر القصير للغاية، وظلت الفنانة محتفظة بلون شعرها الرمادي، وذلك بتوقيع "شريف رمضان".

وعلقت الفنانة: "ابق هادئا، ابق إيجابيا، ابق متفائلا! أرسل الكثير من الحب لكل شخص في تلك الأوقات العصيبة".

عام من وقار الشعر الأبيض

وكانت الفنانة فاجأت متابعيها للمرة الأولى منذ عام بلوك الشعر الأبيض والقصير، وعلى الفور لفتت الأنظار، ببريقها ووقار إطلالتها.

وظلت الفنانة بين الحين والآخر تتابع جمهورها بلوكات مختلفة تعتمد على اختلاف طول وكثافة الشعر.

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بين "الجرسون" و"الكاريه" و"الديجراديه" تألقت الفنانة في كل ظهور لها.

أبرز لقطات سوسن بدر بالشعر الأبيض:

سوسن بدر تعلق على اللوك

وكانت علقت الفنانة سوسن بدر، على اللوك مؤخرا، قائلة: "بسيط جدا، ومستريحة جدا لما عملت كده".

وأضافت خلال لقائها السابق ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc": "بقالي فترة من ساعة ما ظهر الشعر الأبيض يبقى كتير مؤخرا، أنا شعري أبيض من وأنا في الثانوية وراثة في العيلة، فكل شوية أسيبه شوية وأقول لنفسي ليه لأ، ليه خايفة إذا كنت مبسوطة، أهم حاجة لما أبص في المراية أبقى مبسوطة اللي باسطك أعمله".

وتابعت: "لما عملت مسلسل زي الشمس، الأحداث بتخلي الأم تهمل في نفسها فاسيباه طبيعي، كنت من غير مكياج وشعر طبيعي، بعد المسلسل روحت للكوافير قولته شيل كله، كان خايف، فقولتله شيل كل الغامق".