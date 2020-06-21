ولادة طفل بطول 18 سنتيمترا بعد حمل 5 أشهر فقط

علاقات و مجتمع

تنتظر كل سيدة ولادة طفلها، إلا أن السيدة البالغة من العمر 24 عاما، شعرت بالصدمة الشديدة، بعد إتمامها عملية ولادة طفلها وهو في 23 أسبوعًا، أى 5 شهور و3 أسابيع بطول سبع بوصة أي 18 سم، وليس أمامه سوى فرصة بقاء على قيد الحياة بنسبة 3%، وحاليًا تحسنت حالته ليكسب معركته من أجل الحياة.

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"روكي"، هو الاسم الذي أطلقه الأطباء على الطفل، ووصفوه بـ "المقاتل الصغير المدهش"، حيث تم إجراء عمليتين جراحيتين، بينما أسماه والداه "أوليفر"، وأضاف الأب: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، عندما يتم ولادته مبكرًا، ولكن بعد ولادته مباشرة، صرخ صرخة صغيرة، وقالت الممرضة، "لدينا مقاتل على أيدينا"، حيث أنجبت فرانسيس أول طفل لهما في 26 مارس، في الأسبوع الأول من الإغلاق بسبب كورونا، حسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تم تحذيرها من أن أوليفر، الذي كان يبلغ من الطول 7 بوصات أى 18 سم، يعتبر أصغر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، لديه فرصة بقاء بنسبة 3% فقط، حيث تم إجراء عمليتين له.