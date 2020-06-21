طريقة عمل كفتة كدابة بدون لحمة

كتب: هن - 01:04 ص | الأحد 21 يونيو 2020

الكفتة الكدابة أو الاقتصادية، هي كفتة بمكونات خضروات فقط بدون لحم، وهي وجبة اقتصادية وطعمها يشبه الكفتة التقليدية. المكونات 2 كوب أرز. عدس بني. 2 بصلة مفرومة. كوب كزبرة وبقدونس مفروم. ملح. فلفل أسود. بهارات لحمة أو كفتة. ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة. ملعقة صغيرة بهارات. رشة بابريكا. Advertisements رشة كمون ناعم. زيت للقلي. التزيين بقدونس مفروم. 4 ثمرات طماطم شرائح. طحينة. 4 قطع توست محمص. طريقة التحصير يغسل الأرز وينقع 6 ساعات ويجفف ثم يطحن. ينقع العدس فى ماء مغلي 4 ساعات ثم يسلق 1/2 ساعة. يخلط في الكبة، الأرز المطحون مع العدس والبصل والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والبابريكا والكمون والقليل من الزيت. يشكل الخليط أصابع ويقلى في الزيت على النار. تقدم الكفتة مع الطماطم والبقدونس وسلطة الطحينة والتوست.

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