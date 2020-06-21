مكة تخطف الأضواء من محمد صلاح في لقطات طريفة.. آخرها "بتتكلم لغات"

علاقات و مجتمع

مقاطع فيديو وصور يشارك بها اللاعب العالمي محمد صلاح، عن حياته الاجتماعية بصحبة ابنته "مكة"، وبخفة دم تمكنت من خطف الأضواء من والدها نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

مقطع فيديو نشره اللاعب العالمي "مو صلاح"، لابنته "مكة" وهي تقوم بإحصاء أهداف والدها باللغات الإنجليزية والإيطالية والعربية، جذبت به الأنظار إليها.

الفيديو الذي ظهرت به "مكة" وهي تتحدث اللغات الثلاث، لم يكن الأول لها، ويرصد "هن" عددا من مقاطع الفيديو والصور التي ظهرت خلالها مكة ومحمد صلاح.

أنا لازم أعمل كل حاجة

في محادثة جماعية مع محبي محمد صلاح ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى، استمرت 5 دقائق، ظهرت مكة برفقة والدها في مواقف عفوية، وبمجرد بدء المحادثة الجماعية، وجهت "مكة" التحية للجميع باللغة الإنجليزية، قائلة "هالو"، ليعلق والدها على حديثها برقة، بترديد التحية مرة أخرى بطريقة مشابهة لها.

"أنا لازم أعمل كل حاجة" جملة اعتراضية، قالتها مكة، تعقيبا على طلب والدها لها بفتح الباب، ليدخل الهواء إلى الغرفة.

- لقطات من المرح واللعب مع محمد صلاح

ضمن إعلان جديد طرحته إحدى شركات الاتصالات عرض في شهر رمضان، جاء الإعلان من غناء الفنانة شيرين عبدالوهاب "عزوتنا ملايين".

وظهر خلال الإعلان عدد من الفنانين أثناء اتباعهم الإجراءات الاحترازية والتزامهم المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وظهر خلال الإعلان اللاعب العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يلعب مع ابنته "مكة" داخل منزلهما والحديقة الملحقة بها.

تحدت والدها في الجيم

تحدٍ خاضه محمد صلاح، داخل صالات الجيم، لكنه جاء هذه المرة مع ابنته مكة، حيث شارك متابعيه وجمهوره حول العالم بهذا التحدي.

وعبر خاصية "ستوري" على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر محمد صلاح مقطع فيديو جمعه بابنته مكة خلال وجودهما داخل صالة الجيم يؤديان التمارين الرياضية، وظهرا خلال "ستوري"، وهما يؤديان تمرين بطن، وفي الستوري اللاحقة كانت مكة ممسكة بالأوزان الرياضية "دامبلز"، وبدت سعيدة ووالدها يصورها.

"ماوانا" في عيد ميلادها

في شهر أكتوبر الماضي، احتفل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة إحدى الشخصيات الكرتونية في فيلم "موانا".

وظهر صلاح رفقة ابنته مكة مرتديا ملابس بطل الفيلم الكرتوني، كما أحضر لنجلته تورتة، مُعلقًا: "أنا، ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

وصلة رقص

وصلة رقص بعفوية شديدة، رقصت "مكة" على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، خلال فرح ابنة خال محمد صلاح، الذي أقيم 7 يوليو الماضي، في إحدى القاعات، بحضور والدتها ماجي صادق.

الفيديو الخاص بتفاعل "مكة" مع العُرس بالرقص والتصفيق، والذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصد مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات، التي جمعت بين الإعجاب والمزح، من بينها: "أبو مكة عارف باللي بيحصل ده"، و"وفخر العرب الحقيقي وصل.. جميلة يا مكة"، و"ربنا يحميكي، زي القمر بجد".