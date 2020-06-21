لا تتوقعها.. 5 استخدامات تجميلية مختلفة لماء الأكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تتعدد استخدامات بيروكسيد الهيدروجين "ماء الأكسجين" التجميلية إذ يستخدم لعدة أغراض تجميلية، إلا أنه يجب استخدامها بحذر للوقاية من التعرض للأضرار الصحية. وللتعرف على الإستخدامات الجمالية المختلفة لماء الأكسجين. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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