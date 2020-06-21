الامارات | اليابان تبتكر وسيلة لضمان غسل اليدين بشكل ملائم

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تبتكر وسيلة لضمان غسل اليدين بشكل ملائم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ثلاثة أشهر من توصية منظمة الصحة العالمية بترديد أغنية «عيد ميلاد سعيد» مرتين، خلال غسل اليدين، لمكافحة فيروس كورونا، ابتكرت شركة فوجيتسو اليابانية شاشة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقول إنها ستضمن قيام العاملين بمجالات الرعاية الصحية والفنادق وصناعة الأغذية بغسل أيديهم بشكل ملائم.
وأكدت الشركة أنه كان يجري تطوير هذه التكنولوجيا، التي يمكنها التعرف إلى حركات اليدين المعقدة، بل ويمكنها اكتشاف متى لا يستخدم الناس الصابون، قبل تفشي فيروس كورونا، لحساب الشركات اليابانية التي تطبق إجراءات صحية صارمة.
وقال جينتا سوزوكي، الباحث الكبير في شركة تكنولوجيا المعلومات اليابانية، إن «فوجيتسو» لم تقرر، رسمياً بَعْدُ، ما إذا كانت ستسوق هذه التكنولوجيا.
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