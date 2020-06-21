الامارات | «الجائحة» تضرب سينما عريقة في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجائحة» تضرب سينما عريقة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسبب قيود «كورونا»، تعتزم سينما كولوسيوم، واحدة من أقدم دور السينما في ألمانيا، وتأسست قبل نحو 100 عام، وقف نشاطها، حسب المُصفّي القضائي المؤقت، زباستيان لابوجا.

وأوضح لابوجا، أمس، أن من غير المتوقع أن يكون هناك تشغيل مربح في المستقبل المنظور، بسبب شروط النظافة الصحية للحماية من عدوى «كورونا».

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وأضاف أن تغطية التكاليف تتطلب شغل 70% من مقاعد السينما في المتوسط، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتعذر حدوثه في حال الالتزام بالتباعد المكاني لمسافة 1.5 متر، وذكر لابوجا أنه تم تسريح الـ45 شخصاً العاملين في السينما.

يشار إلى أن أغلب دور السينما في برلين ستعاود فتح أبوابها في الثاني من يوليو المقبل، بعد إغلاق استمر أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة «كورونا».

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