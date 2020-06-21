الامارات | قطع تاريخية من فندق «ريتز» باريس في مزاد

شكرا لقرائتكم خبر عن قطع تاريخية من فندق «ريتز» باريس في مزاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض قطع تاريخية من الفضة والكريستال ومنافض سجائر من فندق «ريتز» في باريس، في مزاد تنظمة دار «آركوريال»، يمتد ثلاثة أيام بدءاً من اليوم.

وكان الفندق الأسطوري الواقع في ساحة فاندوم المفضل لدى أيقونات مثل الممثلة أودري هيبورن، ومصممة الأزياء كوكو شانيل التي أمضت جزءاً من الحرب العالمية الثانية فيه مع حبيبها. وستعرض أكثر من 1500 قطعة من أغطية أسرّة ومستلزمات حمام ومنافض سجائر من «ريتز كلوب»، يقدر سعر القطعة بين 100 و150 يورو، في دار «آركوريال».

وقبل عامين بيع بعض أثاث الفندق التاريخي مقابل 7.2 ملايين يورو بعد عملية تجديد للفندق. وتنافس مزايدون من 53 بلداً على القطع التي يعود تاريخ العديد منها إلى أيام الفندق الأولى في مطلع القرن الـ20.

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