عقب خطبتها لأول معيد كفيف في إعلام.. آية: "أحمد يراني بعين قلبه ووافقت عليه بدون تردد"

علاقات و مجتمع

صور خطبة جسدت فرحتهما بخطوة الارتباط، التي كللتها دبلة الخطوبة وبعض اللقطات التذكارية، بات احمد خلالها يتحسس بعقله وقلبه حتى قام بتقديم خاتم الزواج لها، أمام حضور أهل العروسين. أحمد رحمة، اول معيد كفيف بكلية الإعلام، الذي تعلق بزميلته آية سيد خلال تواجدهما بالجامعة، تحديدا منذ ٦ سنوات، فعلى الرغم من ندرة حديثهما عقب التخرج، والانشغال في تحضير الدراسات العليا، ظل فؤاد أحمد متعلق ب آية، التي لم تقطع اتصالاتها بوالدته للاطمئنان عليها.

ومؤخرا، قررا الثنائي مفاجأة الجميع من أصدقاء دراستهما بكلية الإعلام جامعة القاهرة بخطبتهما.

حفل بسيط في المنزل، واطلالة مميزة العروسين، احتفل احمد بخطبته أخيرا على "آية" التي أكدت أنها لم تتردد لحظة على قبول طلب الزواج.

مكنتش قصة حب لكن مترددتش في طلبه

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تقول "آية" أنها بالرغم من معرفتها بأحمد في الجامعة، إلا أنه لم يجمعهما قصة حب حينها، فليس أكثر من معرفة وتبادل أحاديث، مؤكدة: "بعد الجامعة حتى مكناش على تواصل قد ماكنت بتواصل بوالدته بشكل مستمر للاطمئنان".

وتتابع العروس خلال حديثها ل "هن" : "وال ته فاجئتني في يوم أن أحمد عاوز يتقدملي، وسألتني ايه رأيك، وقتها مترددتش لحظة وقلتلها موافقة".

ايام مرت كالبرق حتى كلل الطلب بالخطوبة، قائلة:" بصراحة كل حاجة كانت متيسرة، انا وافقت وأهلي على طول وافقوا، وبسرعة اختي ووالدتي حضروا كل حاجة وكل التفاصيل عشان اليوم يطلع كدة".

متابعة:" كنا مبسوطين اوي احمد ميترفضش".

رسالة ودت" آية" توجيهها لخطيبها عبر "هن" قائلة: "الحمد لله الذي رزقني من يراني بعين قلبه".