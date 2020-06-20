فيديو.. فتاة تعرض نفسها للزواج على "فيسبوك": مش عايزه حاجات كتير

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور مدته دقيقتان و50 ثانية، أثار اهتمام الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، لفتاة تدعى مها أسامة، تبلغ من العمر 32 عامًا، تعرض نفسها للزواج.

"مساء الخير يا جماعة عاملين إيه، الفيديو ده هيجيلي مشاكل كتيرة أوي أنا عارفه، بس أنا مش فارق معايا علشان مش بعمل حاجة غلط"، بهذة العبارة بدأت الفتاة الثلاثينية حديثها خلال مقطع الفيديو المصور، مضيفة: "إحنا طبعًا شايفين الظروف اللي إحنا فيها البلد عاملة إزاي، ومفيش كافيهات ولا جيم ولا أي حاجة، والدولة شايفة إن هو ده الصح علشان تحافظ على صحتنا، أنا شايفه إن طبيعي دلوقتي كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح".

وتابعت مها خلال الفيديو: "أنا مش عارفة أبتدي إزاي، لازم يكون فيه مقدمة علشان الناس متستغربش، أنا اسمي مها أسامة، عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للزواج على فيسبوك، وعارفة إن ده قرار مش سهل وهيجبلي مشاكل كتير، بس أنا قد القرار ده ودرسته كويس أوي، وأتحمل الحلو والوحش".

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وعن مواصفات الرجل التي ترغب الزواج منه قالت: "أنا مش عايزه حاجات كتير في الشخص اللي هرتبط بيه غير إنه يكون جد، وفعلا عايز يتجوز ومحترم".

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وواصلت: "أنا كنت ممكن أعمل زي البنات اللي على التيك توك، اللي هي بتلبس لبس مش محترم وبتعمل حركات مش محترمة، بس أنا أعلى من كدة بكتير، علشان كدة أنا بعرض نفسي للزواج".

واختتمت إعلانها بالقول: "اللي شايف نفسه جد ومش هيهزر عليا أو يألش وياخد سكرين شوت يبعتها لصحابه ويشيرها يبعتلي، مش هتكلم عن نفسي كتير بس اللي عايز ومهتم يعرف تفاصيل عني هيعرف يوصل إزاي".

ومن جانبها صرحت نهاد أبو القمصان في حديثها لهن تعليقا على الفيديو المتداول للفتاة قائلة: "لا مانع شرعا وقانونا عرض الفتاة نفسها للزواج ولكنها اتخذت تحدي صعب على مجتمعنا قد يوقعها في مشكلات وقد يتطرق لها أشخاص غير مناسبون تمام" ومن حقها ان تتخذ اجرائات قانونية حال التعدي عليها لفظا من قبل أي متابع لها.

وتابعت: "تعتبر تجربة سازجة لأنها لاتعلم خلفية الاشخاص الذين سيقومون بقبول عرضها ومحاولة للتقرب منها، فقد تقع في شخص انتهازي او نصاب او غيره" واردفت بأننا لسنا في موسم للتزاوج لكي يتم عرض الزواج بمثل ذلك الطريقة موضحة انه لا مانع ولكن اعتقد انها مجرد تجربة فقط وليست جدية لأنها خارج عن المألوف.