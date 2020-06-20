التونة واللبن.. نصائح لتقوية مناعة طلاب الثانوية العامة في ظل كورونا

صحة

مع بدء ماراثون الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، "كيوفيد-19"، أصبح بشكل ضروري ضبط المناعة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

ومن جانبها قدمت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، لـ "هن"، روشتة للأمهات تساعد طلاب الثانوية العامة على رفع المناعة والتركيز أثناء أداء الامتحانات النهائية، والتي جاءت على النحو التالي:

ضبط ساعات النوم، بحيث لا تقل عن 8 ساعات في اليوم، على أن تكون ليلا، حتى لا يؤثر على جهازهم العصبي، والمناعي.

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ضرورة تناول الماء بكثرة، فينصح بتناول من 8 إلى 10 أكواب ماء في اليوم، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة لهذا الحد.

الحرص على تناول طبق سلطة يحتوي على خضروات ملونة بالأخضر والأحمر والأصفر لأنها تعمل على زيادة مناعة الجسم، كما يجب تناول الفواكه بكثرة.

يوصى بتناول المكسرات لاحتواءها على أحماض أمينة مفيدة للصحة العامة والمناعة وفيها فيتامينات يحتاجها الجسم خاصة خلال فترة الامتحانات.

من الضروري أن يتناول الطلاب اللبن والبروتينات كالبيض مع الفطار حيث يحتوي على الأوميجا 3، وكذلك الحبوب الكاملة مثل البليلة باللبن حيث تساعد كل هذه الأطعمة على زيادة التركيز.

الإكثار من تناول البروتين حيث يعمل على رفع المناعة ومحاربة أي فيروسات مثل اللحمة والسمك خاصة الأسماك "الهاي كواليتي" مثل التونة والسلمون، حيث تتضمن هذه الأطعمة كميات كبيرة من الأوميجا 3 المهمة جدا لصحة العقل، لذلك يجب الحرص على تقديم هذه الأكلات مرتين في الأسبوع.