الحيوانات الأليفة والأصدقاء.. كيف تصبح أصغر من سنك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

مع التقدم في العمر، يبدأ الناس في البحث عن طرق مختلفة لجعل أنفسهم يشعرون ويبدون أصغر سنًا، مثل اتباع نظام غذائي صحي، أو ممارسة الرياضة وشرب كمية كافية من الماء هي بعض الطرق المجربة والصحيحة للشعور بالتحسن، لكن هناك أساليب أخرى أقل شهرة لتجعلك تشعر بصحة أفضل.

نوضع لك بعض من هذه الأساليب التي تجعلك قادرًا على الشعور بأنك أصغر سنًا.

-ممارسة الرياضه

الحرص على ممارسة المشي أو الركض يجعلك تشعر بتدفق الإندورفين "هرمون السعادة"، ولكن المشاركة في التمارين الهوائية، يمكن أن تزيد من التمثيل الغذائي لكبار السن وتسمح بتمتعهم بوزن صحي.

كما تعمل التمارين الرياضية على تحسين قوة العضلات، مما يجعلك أقوى وأقل عرضة لفقدان العضلات المرتبط بالعمر.

-الابتسامة

الابتسامة تجعل الشخص يظهر كأنه أصغر سنًا على عكس التعابير الحزينة التي تجعل الشخص يبدو في عمر أكبر، كذلك تساعد الابتسامة على تحسن المزاج وتقليل التوتر والنظام المناعي للإنسان، وتخفيض ضغط الدم وإطالة العمر.

-تبني أو رعاية حيوان أليف

أظهرت الدراسات أن تبني حيوان أليف، يمكن أن يساعد الناس على العيش بأسلوب حياة أكثر سعادة وصحة.

فالخروج للتمشية مع حيوانك الأليف في الحديقة، واحتضانه، واللعب معه، شعورًا جديدًا بوجود هدف ويجعلك تشعر بأنك أصغر سنًا.

-شارك في فصل دراسي عبر الانترنت

تعلم المهارات الجديدة باستمرار، يساعد عقلك على البقاء في حالة تركيز، كما يحسن ثقتك بنفسك، ويمنحك شعورًا بالإنجاز كل يوم.

هناك مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المجانية، عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في تحسين مهاراتك في كل شيء من الطبخ إلى البرمجة، أوتعلم لغة جديدة.

-تواصل مع الأصدقاء القدامى

تواصل مع أصدقائك القدامى، فالتفكير في الذكريات القديمة السعيدة يمكن أن يعطيك شعور أفضل.

-استمع إلى الموسيقى التي كنت تحبها في عمر المراهقة

وفقًا للعديد من الدراسات، تعتبر الموسيقى واحدة من أقوى المحفزات للمساعدة في إعادة الذكريات السعيدة.

-شاهد أفلامك القديمة المفضلة

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يمكن أن تؤدي مشاهدة بعض الأفلام القديمة المفضلة لديك، إلى استعادتك للذكريات السعيدة، ويحسن من حالتك المزاجية.

-جرب وصفة طبخ جديدة

الروتين اليومي لتناول نفس الوجبات، قد يزيد من شعورك بالملل، جرب وجبة جديدة واصنعها بنفسك في المطبخ.

-توقف عن العادات السيئة

التخلص من العادات الصحية السيئة، يجعلك تعيش بأسلوب حياة صحي وأفضل، ويرتبط زيادة الشيخوخة بتدخين السجائر، فلا يحصل الجسم على النسبة الكافية التي يحتاها من الأكسجين.

كما أن النيكوتين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء والجلد، مما يؤدي إلى ترهل الجلد والتجاعيد.

-شرب الماء

الاحتفاظ برطوبة الجسم، يمنحك شعور أفضل، وإحساس أكبر بالمرونة والنضارة.

-اليوجا

تعتبر اليوجا من أفضل التمارين الرياضية المناسبة لكبار السن، وتعزز الشعور بالراحة والتوازن، وتعمل على زيادة ضخ الدم في القلب وتحريك العضلات بصورة أفضل.

-الغذاء الصحي

تناول الغذاء الصحي يعمل على تحقيق التوازن في العناصر التي يحتاجها جسمك، ما يجعلك أكثر نشاطًا، وتشعر أنك أكثر شبابًا.

-تناول الفيتامينات

الحرص على إضافة فيتامين ج، وفيتامين أ، وفيتامين د، إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقوية العظام وإبطاء تكسير الكولاجين، والمساعدة في تحسين صحتك.

-روتين العناية بالبشرة

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي والتأكد من أن جسمك يحتوي على ما يكفي من الفيتامينات والعناصر الغذائية لتعزيز صحتك، فإن استخدام منتجات العناية بالبشرة الصحيحة يمكن أن يحسن مظهر بشرتك ويجعلك تبدو أكثر شبابًا.

-واقي الشمس

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، يمكن أن يساعد استخدام واقي الشمس بانتظام في منع سرطان الجلد، والشيخوخة المبكرة للبشرة، والبقع الداكنة، والخطوط الدقيقة، والتجاعيد.