يفقدك 11 كيلو في 15 يوم ويقوي العظام.. كل ما تريد معرفته عن "رجيم البيض المسلوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

يعتبر رجيم البيض المسلوق وسيلة فعالة لخسارة الوزن بشكل سريع، ويشمل النظام الغذائي تناول عدة وجبات يوميًا، مع البروتينات الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية والفواكه منخفضة الكربوهيدرات.

يستعرض "الخليج 365"، كل ما تريد معرفته عن نظام البيض المسلوق لخسارة الوزن، وفقا لموقع healthline.

ما هي حمية البيض المسلوق؟

وفقا لكتاب نشرته أرييل شاندلير في 2018، فإنه على الرغم من وجود العديد من الاختلافات في هذا النظام الغذائي، إلا أنه يتضمن عادةً تناول البيض أو نوع آخر من البروتين الخالي من الدهون مع كل وجبة، بالإضافة إلى الخضروات غير النشوية ووجبة واحدة من الفواكه منخفضة الكربوهيدرات يوميًا.

يمكن أن يساعدك هذا النظام الذي يقلل من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية في فقدان ما يصل إلى11 كيلو في أسبوعين فقط.

بالإضافة إلى فقدان الوزن، يوفر هذا النظام المغذيات التي تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، وتدعم الصحة، وتقوي العظام والشعر والأظافر.

كيفية اتباع حمية البيض المسلوق

تسمح حمية البيض المسلوق بأطعمة معينة لكل وجبة في اليوم، ولا يُسمح بالوجبات الخفيفة بينهما، لتناول الإفطار، يجب أن تستهلك بيضتين على الأقل، إلى جانب حصة واحدة من الخضروات غير النشوية مثل الطماطم، بالإضافة إلى فاكهة منخفضة الكربوهيدرات، مثل الجريب فروت.

يجب أن يتكون الغداء والعشاء من الخضروات غير النشوية وإما البيض أو وجبة صغيرة من نوع آخر من البروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج أو السمك، على الرغم من أن التمرين ليس مطلوبًا كجزء من الخطة، إلا أنه يفضل النشاط البدني الخفيف مثل ركوب الدراجات أو التمارين الرياضية أو المشي السريع لزيادة النتائج.

ضع في اعتبارك أن النظام الغذائي مخصص فقط لبضعة أسابيع في كل مرة، بعد ذلك، يوصى بفترة انتقالية للمساعدة في تسهيل عودتك إلى نظام غذائي منتظم.

الأطعمة

يتكون النظام الغذائي للبيض المسلوق في الغالب من البيض والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه، والخضروات منخفضة الكربوهيدرات، يُسمح أيضًا بالمشروبات الخالية من السعرات الحرارية، بما في ذلك الماء والشاي أو القهوة غير المحلاة.



-الييض والبروتينات الخالية من الدهون:

تناول الدواجن الخالية من الجلد، والأسماك، وقطع اللحم الضأن أو اللحم البقري.

-الخضروات غير النشوية:

يفضل تناول السبانخ، واللفت، والجرجير، والبروكلي، والفلفل، والكوسة، والكرنب الأخضر، والطماطم.

-فواكة منخفضة الكربوهيدرات: مثل الليمون، والبرتقال، والبطيخ، والتوت والجريب فروت.

-الدهون والزيوت:

يمكنك تناول زيت جوز الهند، والزبدة، والمايونيز ولكن بكميات صغيرة.

-المشروبات:

شرب الماء، والصودا، والشاي والقهوة غير المحلاة.

-الأعشاب والتوابل:

كالثوم، والريحان، والكركم، والفلفل وإكليل الجبل والأوريجانو.

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-منتجات الألبان قليلة الدسم:

بما في ذلك الحليب الخالي من الدسم والجبن قليل الدسم.

تجنب هذه الأطعمة في حمية البيض المسلوق

-الخضروات النشوية:

منها البطاطس، والبطاطا الحلوة والبقوليات، والذرة، والبازلاء.

-فواكه عالية الكربوهيدرات:

كالموز، والأناناس، والمانجو، والفواكه المجففة.

-الحبوب:

يفضل الابتعاد عن الخبز، والمعكرونة، والكينوا، والشعير.

-الأطعمة المصنعة: الوجبات السريعة والرقائق والمعجنات والكعك والحلويات.

-المشروبات المحلاة بالسكر:

يفضل تجنب الصودا، والعصير والشاي المحلى.

هل يمكن أن يساعدك ذلك على فقدان الوزن؟

يتكون النظام الغذائي للبيض المسلوق في الغالب من مكونات منخفضة السعرات الحرارية مثل البيض، والخضروات غير النشوية والفواكه منخفضة الكربوهيدرات.

وبالتالي، من المرجح أن يؤدي اتباع النظام الغذائي إلى نقص السعرات الحرارية، مما يعني أنك ستستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرقه على مدار اليوم. على الرغم من أن عدة عوامل تؤثر على الوزن ، إلا أن نقص السعرات الحرارية ضروري لفقدان الوزن.

12 دراسة أكدت أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على المدى القصير أدى إلى زيادة كبيرة في فقدان الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وضغط الدم.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن النظام الغذائي قد يؤدي إلى فقدان الوزن، يمكنك استعادة الوزن المفقود بمجرد استئناف النظام الغذائي العادي، لذلك، قد لا يكون نظام البيض المسلوق الخيار الأفضل لفقدان الوزن المستدام على المدى الطويل.

نتائج سلبية محتملة

يعتبر رجيم البيض المسلوق مقيدة للغاية وتقدم اختلافا بسيطًا للطعام ولا يسمح إلا ببعض الأكلات المحددة، هذا النظام الغذائي ليس من الصعب اتباعه على المدى الطويل فحسب، بل أيضًا يصعب من تلبية احتياجاتك الغذائية، فقد يزيد خطر نقص المغذيات، خاصة إذا اتبعت النظام الغذائي على المدى الطويل، على سبيل المثال، الحبوب الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، في حين أن الخضروات النشوية مثل البطاطس تعد مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، والبوتاسيوم والمغنيسيوم، لا يُسمح بأي من هذه المجموعات الغذائية في النظام الغذائي، علاوة على ذلك ، فإن هذا النظام منخفض السعرات الحرارية لدرجة أنه قد لا يوفر ما يكفي لكثير من الأشخاص.

يمكن أن يؤدي تقييد السعرات الحرارية لفترة طويلة إلى آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك انخفاض مستويات الطاقة، وضعف المناعة، وانخفاض كثافة العظام، واضطرابات الدورة الشهرية

أخيرًا، على الرغم من اعتبار حمية البيض المسلوق غير صحية بسبب الكوليسترول، فقد وجد الباحثون أن اتباعه يؤثر بشكل طفيف فقط على مستويات الكوليسترول في الدم.