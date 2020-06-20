هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ3 فساتين بالورد في جلسة تصوير جديدة

لايف ستايل

3 جلسات تصوير، بنقوش الورود ذات الألوان المبهجة بإطلالات صيفية، خضعت لهم الفنانة هنا الزاهد ، والتي أثارت اعجاب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، التي أظهرت جمالها ورقتها، أثناء استمتاعها بقضاء العطلة الصيفية مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

تنوعت إطلالات هنا بين الفساتين والجيب القصيرة، فظهرت خلال أخر جلسة تصوير مرتدية جيبة قصيرة باللون الأبيض كشفت عن قوامها الرشيق ونسقت معها بلوزرة قصيرة للغاية باللون الفوشيا حيث تميزت بنقوشات الورد ذات الألوان المبهجة.

واعتمدت على خصلات شعر مموجة منسدلة على كتفيها، بالإضافة للماكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة، التي أبرزت جمالها.

ولم تتكلف فى ارتداء الكثير من الأكسسوارات وأعتمدت على الأقراط الكبيرة المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت إطلالتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.

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وكانت خضعت هنا لجلسة تصوير مرتدية فستان "أوف شولدر" قصير مزين بالورود الملونة، واعتمدت على الماكياج الهادئ، وترك شعرها المموج منسدلًا على كتفيها، وسط الطبيعة، خلال عطلتها الصيفية.

وتلقت "هنا" الكثير من تعليقات متابعيها، إذ حازت على إعجاب ما يقارب الـ100 ألف شخص، وعلق لها زوجها الفنان أحمد فهمي قائلًا: "بحبك"، لترد عليه بوضع "إيموشن" قلب.

ومن بين التعليقات التي تلقتها من متابعيها: "أحلى واحدة"، "يا لهوي على القمر.. بعشقك"، و"فين فهمي من الجمال ده".

يبدو أن الفنانة هنا الزاهد تميل في إطلالتها خلال هذة الفترة للألوان الصيفية التي تزين بالورود الملونة، إذ حرصت على الظهور خلال جلسة تصوير ثالثة خضعت إليها أثناء قضاء العطلة الصيفية مع زوجها الفنان أحمد فهمي، على ارتداءها ،وظهرت مرتدية فستان بأكمام قصير باللون الروز، ومزين بالورود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

ويشار الى ان آخر أعمالها رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، كان مسلسل الواد سيد الشحات في الموسم الرمضاني 2019.