علاقات و مجتمع
اعتادت الفنانة لقاء الخميسي، مشاركة، متابعيها بصور ومقاطع فيديو لها أثناء ممارستها لهوايات مختلفة أو عبرت بها عن حياتها الاجتماعية.
ونشرت "الخميسي"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة لها تجمعها بزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، معلقة على الصورة: "حبيبي".
وتفاعل عدد متابعيها على الصورة، فمن ضمن التعليقات: "فيكم شبه من بعض" "ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض" "ربنا يخليكم لبعض العمر كله".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي تتغزل في عبدالمنصف: حبيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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