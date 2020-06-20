طبيبة توضح تأثير كورونا على الدورة الشهرية والصفائح الدموية

صحة

تعاني بعض الفتيات اللاتي أصيبن بفيروس كورونا المستجد من بعض الأعراض الجانبية، مثل تأخر الدورة الشهرية عن ميعادها الطبيعي، لمدة يمكن أن تصل إلى 3 أسابيع، وهي التجربة التي روتها نهال عبدالعزيز لـ"هن".

ومن جانبها توضح الدكتورة أسماء النمر أخصائي صدر ودرن بمستشفى حميات صدر العباسية، تأثير فيروس كورونا على الصفائح الدموية والدورة الشهرية من واقع الحالات التي عالجتها.

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وتقول دكتورة أسماء، في تصريحات لـ"هن"، "من ضمن الإصابات كانت البنات عندها نزيف قبل ميعاد الدورة الشهرية، وكمان نزيف في نفس وقت الدورة الشهرية وأحيانا بتتأخر أصلا عن ميعادها الطبيعي ده بيحصل كتير".

وأكملت، "أما بالنسبة للذكور، هناك حالات بتنزف من أنفها ومع الدخول للحمام من الشرج"، كما لوحظ وجود صفائح دموية قليلة أو زائدة، في صورة الدم، في تحاليل المرضى، القليلة تحدث نزيف والزائدة تحدث عرقلة في الدورة الدموية".

ورغم ذلك تؤكد طبيبة العزل أنه لا توجد حتى الآن دراسات تؤكد حقيقة ما يحدث للصفائح الدموية في وقت الإصابة بكورونا.

وأوضحت أنه من الوارد جدا أن يحدث تأخر في الدورة الشهرية للمصابات بفيروس كورونا المستجد، فهي حالات متكررة إلى حد كبير، خاصة وأن الجسم لا يكون في حالته الطبيعية وإنما في إجهاد وتعب.

واختتمت الطبيبة، حديثها لـ "هن"، مؤكدة إنه مجرد عرض ينتهي بانتهاء المرض، ويعود الجسم لحالته الطبيعية بمجرد التعافي من الفيروس.