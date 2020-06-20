في ذكرى رحيلها.. شقيقة سعاد حسني: كورونا غيرت طقوس إحياء ذكراها

علاقات و مجتمع

داخل نعش خشبي متوسط الحجم، استقر جسدها المنهك من المرض والإعياء، قبل نقله إلى مثواه الأخير في جنازة شعبية حاشدة، تليق بـ "سندريلا الشاشة العربية" سعاد حسنى، التي تحل اليوم ذكرى رحيلها عن عالمنا، تاركة حزن لا ينتهى على وفاتها "الغامضة"، وإرث ضخم من الأعمال الفنية الخالدة.

جيجي حسني: طلع عليها 4 إشاعات وفاة قبل موتها

"بدعي في صلاتي كل يوم على اللي قتلها".. بتلك الكلمات تبدأ جيجي حسني، شقيقة النجمة الراحلة حديثها لـ"الوطن"، متذكرة لحظة معرفتها بنبأ الوفاة من التلفزيون، وإنكارها للأمر، الذي وصفته بـ"الشائعة الإعلامية"، لتهرول سريعا نحو الهاتف للتواصل مع "سعاد" على رقم منزلها بإنجلترا، إلا أنها تفاجئت بسماع البريد الصوتي المسجل "أنا زوزو النوزو كونوزوا.. أترك رسالتك" دون ردها، لتعيد محاولة مكالمتها عدة مرات بدون جدوى، لتستسلم لحقيقة موتها، "كنا بنتمنى إنه يكون خبر مش حقيقي، زي الـ4 إشاعات وفاة اللي طلعوا عليها وهى في لندن".

عند اِستلام الأسرة جثة الراحلة لتغسيلها، اكتشفوا طعنات في أنحاء متفرقة بالرأس، وكسور في الساقين والزراعين، فضلا عن تهتك في الجمجمة نتيجة طعنها بآلة حادة بها، "وده يأكد إنها اتقتلت مانتحرتش، وكمان صاحبتها اللي ساكنة معها لقيت دمها على المخدة".

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عقب مرور 3 سنوات على وفاتها، تبرع أخواتها بجزء من مقتنياتها في مزاد علني، لصالح مستشفى خيري شهير، مقابل تدوين اسم "سعاد حسني"على إحدى الغرف أو الوحدات الصحية، ليصل إجمالي التبرعات حينها إلى مليوني جنيه، "بس مفيش حاجة اتعملت لأختي، ولا عارفين الفلوس راحت فين لحد دلوقتي"، موضحة أن "السندريلا" سبق أن تبرعت بفستان زفافها في فيلم "المتوحشة" لصالح الأطفال المرضى في مصر، خلال إقامتها في العاصمة البريطانية.

شقيقة سندريلا الشاشة العربية: لازم نختم المصحف في ذكرى وفاتها

طقس ثابت، تواظب عليه "جيجي" وأخواتها، بالتجمع في شقتها يوم 20 يونيو، لقراءة القرآن الكريم، كصدقة جارية على روح الراحلة، إلا أن تفشي فيروس كورونا والدعوات للتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، دفعت العائلة إلى التواصل عن بُعد لتوزيع أجزاء المصحف الشريف عليهم لختامه، دون عقد حلقات ذكر وتلاوة قرآن، أو التوجه إلى زيارتها في قبرها.

تتصادف ذكرى وفاتها مع الجدل المثار حاليا حول الاستعداد لتصوير مسلسل عن حياة النجم الراحل أحمد زكي صديق "سعاد"، من بطولة الفنان محمد رمضان، في ظل تساؤلات عن الممثلة المناسبة لتجسيد دور "سندريلا"، وسط تأكيد "جيجي" على أنه لا توجد فنانة يمكن أن تؤدي دورها حاليا، "مفيش حد زي سعاد حسني، ولا في شخصيتها وروحها وموهبتها ودلعها، هي نجمة فريدة من نوعها مش هتتكرر".