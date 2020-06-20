مقابل 8 آلاف دولار.. القبض على زوجين باعا طفلهما على الإنترنت في الصين

علاقات و مجتمع

بشكل يخلو من الآدمية أقدم زوجان على بيع طفلهما المولود حديثًا عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابل 8 آلاف دولار أمريكي.

وحسب وكالة "سبوتنك"، ألقت السلطات الصينية القبض على زوجين باعا طفلهما، في أكتوبرالماضي، بعد إبرام صفقة مع زوجين آخرين واجها صعوبة في الإنجاب عن طريق منصات الدردشة الصينية.

وكانت الشرطة تتبع محادثات الزوجين بسبب تاريخهما القديم بالتجارة والعمل في المخدرات، وتم القبض عليهما في اليوم التالي داخل غرفة في أحد الفنادق.

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وأفادت وكالة الأنباء الصينية، أن الوالدين من مدينة نيجيانج بجنوب غرب الصين، قد حكم عليهما الشهر الماضي بتهمة الاتجار بالأطفال.

ووفقا للتقرير الصادر عن الشرطة الصينية، كان الزوجان، السيد وانج والسيدة تشونج، مدمنين على المخدرات منذ فترة طويلة ما أدى لخسائرهما الكبيرة وتراكم الديون عليهما، بحسب "الديلي ميل" البريطانية.

وقرر الزوجان بيع ابنهما الذي لم يولد بعد لسداد ديونهما المتأخرة، وفي فبراير من العام الماضي، تعرفت السيدة تشونج على امراة في إحدى منصات الدردشة الصينية، والتي حاولت لسنوات هي وزوجها الإنجاب من دون نتيجة.

أخبرت الأم صاحبة الطفل المرأة (لان) التي لم تستطع الإنجاب لفترة طويلة بأنها لا تستطيع تحمل تربية طفل وأنها تبحث عن عائلة "لرعاية" طفلها الذي لم يولد بعد.

واتفقت العائلتان على أن السيدة (لان) ستدفع 60 ألف يوان (أكثر من 8 آلاف دولار)، كرسوم تغذية للزوجين المدمنين على المخدرات، الذين سيقومان بعد ذلك بتسليم الطفل بمجرد ولادته.

وفي 11 أكتوبر، أنجبت "زونج" فتىً سليمًا، وفي غضون ساعات، غادر السيد وانج المستشفى مع طفله على عجل، لكن الشرطة الصينية كانت تتبع تحركاته بدقة.

وفي اليوم التالي، تعقبت السلطة السيدة لان والسيد تشين، اللذان اعترفا بضلوعهما في العملية، وتم العثور على الطفل حديث الولادة في منزلهما.

وأدانت السلطات الصينية الأم والأب بتهمة الاتجار بالأطفال من قبل محكمة الشعب بمنطقة شيجونغ في نيجيانغ، وتم سجن وانج لمدة خمس سنوات، وحُكم على زوجته السيدة زونج بالسجن 13 سنة بسبب أحكامها السابقة أيضا.