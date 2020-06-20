"بحبك أنت ومامتك".. وصلة عشق بين ديالا مكي ونجل فلوكس عقب إعلان ارتباطهما

علاقات و مجتمع

صورتان منفصلتان نشرهما الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه على "إنستجرام"، إحداهما صورته والأخرى للإعلامية ديالا مكي، مرفقة بتعليق "إيموشن" قلوب، ليعلن من خلالهما عن ارتباطهما عاطفيًا.

تفاعلت "ديالا" على الصورة التي نشرها "فلوكس"، إذ سألته "مين هيدي"، ليرد "فلوكس" قائلًا: "واحدة قمر كدا دخلت حياتي.. خلت للحياة حياة"، ليتفاعل معهما متابعي "فلوكس" للمباركة على ارتباطهما.

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وكان من ضمن المتفاعلين على ارتباط الثنائي، نجل الفنان أحمد فلوكس، وهو "سيف"، الذي عبر عن حبه للإعلامية ديالا مكي، ليدخلا سويًا في وصلة عشق من خلال التعليقات.

فعلق "سيف" على الصورة قائلًا: "أنا بحبك أنتي ومامتي كمان"، لترد عليه "ديالا": "بحبك أنت ومامتك"، واستكملا الثنائي في التعليقات، إذ رد "سيف": "لم أستطع الانتظار حتى أراكي هنا"، لتعلق "ديالا": "قريبًا.. وسأحضر معي مومو"، ليشير بعد ذلك نجل "فلوكس"، بأنهما سوف يلعبان سويًا.

واختتم أحمد فلوكس التعليقات بين نجله وديالا مكي قائلًا: "الراجل وابنه".