"التزموا زي السيسي".. الناظر يوضح الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة الوقائية

صحة

خلال تفقده لمنطقة للمنطقة الغربية العسكرية، ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفقة عدد من المسئولين بالدولة، وهو يرتدي الكمامة الوقائية من فيروس كورونا المستجد، بشكل صحيح، إذ غطى بها منطقة الأنف والفم والذقن.

وفي ذلك، ذكر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الشروط الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية الواقية من فيروس كورونا المستجد، أثناء حديثه لـ"هن".

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- لابد أن تغطي منطقة الأنف بالكامل والفم والذقن، موضحًا أن البعض لا يغطون منطقة الأنف، مما يعرضهم لخطر أشد، وذلك لأن فيروس كورونا المستجد يتمكن من الدخول عن طريق الأنف، وخلال 4 أيام يتمكن من نسخ 10 مليون نسخة من نفسه.

- يمكن استخدام الكمامات القماشية، وذلك لأن ربما لم يمتلك البعض القدرة المادية على شراء الكمامة الطبية بشكل يومي، لكن عند استخدام الكمامة القماشية، توجد شروط، أهمها أن تتكون من 3 طبقات، فالطبقة الخارجية والداخلية من القطن، أما الطبقة من المنتصف فهي مصنوعة من الشيفون.

وعند العودة لابد من غسل الكمامة القماشية بالماء والصابون، لإعادة استخدامها مرة أخرى.

- عند استخدام الكمامة الطبية، لابد من التخلص منها فورًا عقب العودة إلى المنزل ولابد أيضًا من قصها، حتى لا تقع في أيدي أشخاص آخرين يستخدمونها.

- استخدام الكمامة الطبية يكون خلال الاحتكاك مع آخرين، مثل التواجد في الأسواق والسوبر ماركت، والمصالح الحكومية ووسائل النقل.