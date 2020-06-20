علاقات و مجتمع
"VogueChallenge"، تحد أطلقته مجلة "فوج"، بالتزامن التظاهرات الرافضة للعنصرية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، احتجاجا على العنصرية في مقتل الشاب "فلويد"، ووضعت المجلة هاشتاج كتحدي عن تخيل كيف يمكن أن تبدو صناعة الأزياء أكثر تمثيلا في العالم في ظل ظروف تلك العنصرية.
وشاركت الطالبة سلمى نور، والتي تقيم في أوسلو، في هذا التحدى، حيث ظهرت على غلاف مجلة "فوج"، وكتبت تغريدة على موقع التدوينات القصية "تويتر"، تعليقا على صورتها على المجلة "أن تكون أسود ليست جريمة".
وقالت "سلمى"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا امرأة مسلمة سوداء شابة أردت ابتكار شيء جديد أثناء التحدث عن شيء مهم للغاية".
وأكدت في حديث لها عبر صحفية "سي إن إن": "جمع العديد من الأشخاص معًا من أجل هذه القضية هو شىء مدهش حقًا.. لم يكن لدي توقع أنه سيصل إلى العديد من الأشخاص بهذا الشكل"، وتابعت أنها تعتقد أن صناعة الأزياء ليست متنوعة بما يكفي حتى الآن، لكننا في حاجة إلى تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الآراء والخلفيات والمعتقدات الدينية والتراث وخبرات الحياة المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر محجبة سمراء على غلاف مجلة "فوج".. تحدٍ جديد لمواجهة العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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