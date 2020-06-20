الامارات | أكثر من 1500 مسجد في مكة المكرمة تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين غدا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت جوامع ومساجد مكة المكرمة البالغ عددها أكثر من 1500 مسجد جاهزيتها لاستقبال المصلين يوم غد "الأحد" بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض. وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة جميع الجوامع والمساجد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من مرض الكورونا.. مشيرا إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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