طرق تنسيق البنطال الواسع بأسلوب نجوى كرم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 05:49 مساءً - اعتمدت الفنانة نجوى كرم مؤخرًا على صيحة البنطلونات الواسعة في إطلالاتها المتنوعة اليومية، والتي تكمن مميزاتها في إبراز قوامها المتناسق وإعطائها مظهرًا أكثر طولًا وأناقة، ولكثرة تنسيقاتها بهذه الصيحة جمعنا لكِ من وحيها هذه الخيارات.



تنسيقات الجينز الواسع

تنسيقات الجينز الواسع



فضلت نجوى اختيار بنطال الجينز الواسع في إطلالاتها اليومية، ونسقته مع بلوزة حمراء من الحرير، وتيشيرت زهري بقصة ناعمة وواسعة لخيار أنثوي بسيط، كما ارتدت الجينز الواسع مع قميص أبيض بطبعات طائر الفلامينجو لمظهر شبابي عملي، وظهرت بتيشيرت برتقالي مزين بأكمام زرقاء وطبعات بيضاء مع بنطال الجينز الواسع لإطلالة شبابية بأسلوب عصري.

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خيارات البنطلونات الواسعة

البنطلونات الواسعة



اختارت نجوى كرم صيحة البنطلونات الواسعة بمختلف ألوانها، وفي أبرز إطلالاتها تأنقت ببنطال وبليزر باللون البيج مع بلوزة صوفية لإطلالة مناسبة للشتاء، وأطلت ببنطال أسود واسع وعالي الخصر مع قميص أبيض من الحرير لخيار عملي، واختارت بنطالًا أزرق بخيوط ناعمة مع بلوزة بيضاء بأكمام طويلة وموديل ناعم للخصر.

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