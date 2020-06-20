حقائب المايكرو تسيطر على موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 05:49 مساءً - تُعدّ الحقائب من أبرز الإكسسوارات التي تكمل إطلالة المرأة وتنظّم أناقتها بطريقة مميزة.

حقيبة مايكرو للكتف من شانيل Chanel



ولأن اتجاهات الحقائب في كل موسم تُستوحَى عادةً من منصات عروض أهم العلامات التجارية بالإضافة إلى إطلالات الشارع؛ جاءت حقائب المايكرو، وهي الحقائب الصغيرة جداً، لتسيطر على موضة صيف 2020، وتكون على رأس قائمة الإكسسوارات التي يجب على المرأة اقتناؤها هذا الموسم.

ما نقصده بحقائب المايكرو هنا ليس الحقائب التي عهدناها في المواسم الماضية، بل تلك ذات الأحجام الصغيرة جداً غير المتوقعة، التي لا تسع إلا بطاقتك المصرفية إذا صحّ القول.

ولكي تتعرفي أكثر إلى موضة حقائب المايكرو الرائجة لصيف 2020، نقدم إليكِ أبرز تصميماتها التي رصدناها خلال عروض أزياء الموسم ضمن أسابيع الموضة العالمية بألوان وأشكال متنوعة تناسب الجميع.

حقائب مايكرو موضة صيف 2020

حقائب مايكرو ملونة موضة صيف 2020

حقيبة مايكو من جلد التمساح الأحمر من لونشان Longchamp



من الصحيح أنكِ اعتدتِ الحقائب الصغيرة منذ الموسم الماضي، إلا أن موضة حقائب صيف 2020 ظهرت بحجم أصغر بالفعل من ذي قبل، وسُمّيت بحقائب المايكرو.

ظهرت حقائب المايكرو مفعمة بالألوان الصيفية المنعشة لدى لونشان Longchamp، وكذلك ضمن عرض فندي Fendi.

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حقائب مايكرو بتصميم سوار يد موضة صيف 2020

حقيبة مايكرو بتصميم سوار من الجلد وطبعات الفهد من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



عمد العديد من دور الأزياء العالمية إلى إدراج حقائب المايكورو على شكل سوار يد ضمن مجموعاتها لصيف 2020؛ فرصدناها مزينة معاصم عارضات دولتشي آند غابانا Dolce &Gabbana.

رصدناها مصممة من الجلد الفاخر باللون الأسود السادة لإطلالة كلاسيكية أو مازجةً بين الجلد وطبعات الحيوانات لإطلالة راقية.

حقائب مايكرو بتصميم حقيبة خصر Belt Bag موضة صيف 2020

حقيبة مايكرو للخصر من براندن ماكسويل Brandon Maxwell



حقائب الخصر هي من أكثر الموديلات الرائجة من الصيف الماضي؛ لذلك ولصيف 2020، استكملت دور الأزياء العالمية هذه الصيحة مع مزجها بصيحة الحقائب المايكرو الأساسية لهذا الموسم. وقد رصدناها بأسلوب عصري بطبعات الحيوانات على منصة عرض دولتشي آند غابانا Dolce&Gabbana مستكملةً الأسلوب العام للعرض المستوحى من الطبيعة. وكذلك ضمن عرض براندن ماكسويل Brandon Maxwell بتصميم معدني.

حقائب مايكرو بتصميم كروس Crossbody موضة صيف 2020

حقيبة مايكرو سوداء من تودز Tod's



كوني ترندي وعصرية في صيف 2020 من خلال اعتماد حقيبة المايكرو بتصميم كروس Crossbody؛ فهي ستكون إكسسواراً مثالياً لتزيين إطلالتك وكأنها سلسلة أنيقة.

رأيناها مصممة بلون المعدن الذهبي على منصة عرض براندن ماكسويل Brandon Maxwell وباللون الأسود الأنيق؛ ليليق بمختلف ألوان الملابس ضمن عرض تودز Tod’s.