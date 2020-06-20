موديلات فساتين بوهيمية محتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 05:49 مساءً - مع تنوُّع الموديلات البوهيمية للفساتين التي غزت عالم الموضة بقوة، وفرضت نفسها على الكثير من عروض الأزياء والعلامات التجارية، تتميز تلك الفساتين بأنها تمنح من ترتديها الراحة اللازمة للرحلات الطويلة، لا سيّما في فصل الصيف؛ وذلك لأقمشتها الباردة، كما تتميز بمنحكِ إطلالة بسيطة وغير متكلّفة للتجمعات المنزليّة خلال فترة العزل المنزلي، وفي الأيام الأخرى كذلك.



موديلات الفساتين البوهيمية المناسبة للمحجبات



تحرص الكثير من المحجبات على اتباع خطوط الموضة، ولمساعدتهن على تطبيق هذه الصيحة جمعنا لهنَّ عدة فساتين بوهيمية مناسبة للمحجبات، أبرزها فستان بني بطبعات الزهور الحمراء والبرتقالية، وفستان أخضر مزيّن بطبعات زرقاء متدرجة؛ لخيار مناسب لفصل الصيف، وفستان أزرق بطبعات الزهور ومزيّن بقماش أبيض؛ لخيار مرح وعصري، أو ارتداء فستان أسود بطبعات الزهور الحمراء والزرقاء، أو تنسيق فستان فوشيا بتصميم بوهيمي بامتياز، وفستان أبيض بطبعات سماوية وزهرية لإطلالة شبابية مرحة.

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نصائح لتنسيق الفساتين البوهيمية



يغلب على هذه الصيحة الطابع المريح الناعم، لذا يجب تنسيقها بعناية، فيمكنكِ ارتداء الإكسسوارات المتعددة؛ لإضفاء الحيوية وروح الشباب على إطلالتك، أو وضع الكثير من الخواتم لإطلالة مرحة، وتنسيق السلاسل الطويلة الناعمة؛ حتى لا تظهري بإطلالة متناسقة ومرتبة مع فستانك، ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مموجة؛ لأنها تتناغم مع الطابع البوهيمي، واختيار الحقائب متوسطة الحجم بتصاميم ناعمة وعصرية، وارتداء الأحزمة العريضة؛ لتبرزي بها خصرك مع هذه الفساتين المميزة.

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