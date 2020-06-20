موضة القبعات لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 05:49 مساءً - تبرز صيحات القبعات بأشكالها العديدة والمنوّعة لربيع وصيف 2020، والتي تحرص الكثير من السيدات على ارتدائها خلال العطلات الصيفية، لحماية بشرتهن من أشعة الشمس الحارقة، ولتكمل إطلالاتها بشكل مميّز وعصري أيضاً.



تنوّع كبير بأشكال القبعات

Valentino



نشهد تنوّعاً كبيراً في موديلات القبعات، منها الكاجوال والرسمي بألوان ملفتة للنظر بين الدرجات الحيادية مثل الأسود، الأبيض والبيج، وبين الدرجات الزاهية والحيوية، دون أن ننسى بالطبع تلك المصنوعة من الأقمشة المعرّقة.

إذا كانت الفتاة أو السيدة ترغب بالذهاب في نزهة إلى الحديقة أو قضاء يوم في الطبيعة، فعليها اختيار قبعة بأطراف منسلّة وتصميم متشابك ترافق إطلالتها النهارية، وتكون مثالية مع فستانها الصيفي أو تنورتها القصيرة الفضفاضة.

بإمكانها أيضاً اعتماد قبعة مصممّة بأطراف عريضة ومزيّنة بتقليم أسود على سبيل المثال، مع فستان بنقش الزهور لطّلة صيفية مبهرة بامتياز.

للواتي تفضلن القبعات الصغيرة لا بديل من اختيار التصميم المميّز والشفّاف نوعاً ما وتنسيقه مع عدد لا يحصى من الملابس الصيفية الناعمة.



حصّة الرياضيات من القبعات

Balenciaga



تكثر الأنشطة الرياضية المختلفة خلال هذا الموسم سواء كانت في الهواء الطلق أو تحت أشعة الشمس المرتفعة، لذلك لا بدّ من قبعة حاجبة تحمي الوجه والعينين وتضفي أناقة وتألّقاً إلى الملابس الرياضية. هذا التصميم الكلاسيكي ينسجم مع جميع الألوان دون استثناء.

خيار آخر للرياضيات هو قبعة الـ"بيسبول" التي تغطّي الرأس بالكامل، وتتمتّع بحاجب أكبر للحماية تماماً من أشعة الشمس الحارقة، خاصة إذا تمّ اعتمادها مع ملابس كاجوال كسروال الجينز والتيشرت الطويلة أو الفستان بتصميم قميص، فهي بالطبع ستبدو مشعّة وحيوية ومعاصرة.

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القبعة الرومانسية والدلو

Burberry



للطلّة الرومانسية لا مفرّ من اختيار قبعة "تويل" بطبعة الزهور مع فستان طويل بألوان حيادية كالأسود، فهي كفيلة للفت الأنظار والانتباه إليكِ أينما حللتِ.

إذا كنتِ لا تهتمين بأمر تسريحة شعركِ خلال إطلالتكِ على الشاطئ أو في أي مكان آخر، ما عليكِ سوى اختيار قبعة الدلو الكبيرة بلون وتصميم ولا أروع.

ليس من الضروري أن يكون تركيزكِ متوجهاً فقط نحو قبعة الشمس بلون القشّ، فلم لا تلجئين إلى تلك التي تتمايل بألوان قوس قزح مع فساتين صيفية خفيفة وواسعة.

هذا وقد سيطرت أيضاً موضة الريش على قبعات الرأس لكنها تناسب أكثر المناسبات الليلية بعدّة ألوان وأشكال مختلفة منها الأبيض، الأصفر، البني والأسود.

Isabel Marant



وأخيراً تبدو قبعة القارب موضة رائجة هذا الموسم والتي تحتاجها كل حالمة بالموضة خلال عطلاتها الصيفية.

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