تنسيق القميص الأبيض مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 05:49 مساءً - يعتبر القميص الأبيض أحد القطع التي لا تفارق خزاناتنا على مدار العام، وهو لا غنى عنه في مختلف الفصول.

تعرفي الى طريقة تنسيق القميص الأبيض مع الحجاب وفقًا لآخر مستجدات الموضة العالمية ومن وحي اطلالات أشهر الفاشينيستا المحجبات.





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طرق تنسيق القمصان القصيرة مع الحجاب

قميص أبيض قصير مع بنطال واسع





قد تجد المحجبات صعوبة في إرتداء القميص الأبيض القصير لذلك ننصحهن بتنسيقه مع البناطيل الواسعة على غرار الفاشينيستا الشهيرة دلال الدوب التي تألقت في إحدى اطلالاتها ببنطال أزرق صارخ Royal blue pants واعتمرت طرحة وردية فاتحة وانتعلت حذاء سنيكرز أبيض، بشكل عام القمصان القصيرة يمكنك ملائمتها مع التنانير والبناطيل الواسعة لتحافظي على أسلوبك المحتشم.











القميص الأبيض الطويل موضة صيف 2020











قميص أبيض غير متماثل الحواف





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انتشرت هذا الموسم صيحة القمصان البيضاء الطويلة وهى الأنسب للمحجبات، اختاري قميص غير متماثل الأطراف على غرار الفاشينيستا فرح عمارة ونسقيه مع بنطال جينز فاتح بقصة مستقيمة واكملي اللوك بتوربان أخضر داكن وحقيبة كتف صغيرة مزينة بسلسال معدني طويل يمكنك من حملها عبر الجسم.









القميص الأبيض مع التنورة لإطلالة أنثوية

تنورة مطبعة مع قميص أبيض



لتحصلي على إطلالة أنثوية جذابة بالقميص الأبيض ذي القصة الرجالية جربي تنسيقه مع التناتير الطويلة المشجرة وتممي أناقتك بحذاء مدبب بكعب رفيع وحقيبة كتف بيضاء مزودة بسلسال معدني واعتمري طرحة بإحدى النغمات الترابية الرائجة.



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القميص الأبيض مع البليزر لإطلالة أنيقة

جينز واسع عالي الخصر





امزجي بين الستايل الكاجوال والرسمي من خلال تنسيق القميص الأبيض مع بنطال جينز واسع عالي الخصر وبليزر باللون الجملي الفاتح على طريقة الفاشينيستا سمر البرشا واعتمري طرحة رمادية داكنة، هذا الستايل يناسبه صندال ناعم أو حذاء مدبب بكعب عريض.

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