كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 05:49 مساءً - أصبحت الخواتم المفتوحة من أكثر قطع المجوهرات رواجاً وانتشاراً بين دور المجوهرات الشهيرة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تفضلها بعض السيدات؛ لأنها تمنحهنّ إطلالة أنيقة وراقية.

ويمكن تنسيق هذه الخواتم لارتدائها في مختلف الأوقات، حيث تتعدد أشكالها وتصاميمها، سواء كانت مرصعة بالألماس أو الأحجار الكريمة أو كليهما معاً، فضلاً عن ألوانها المختلفة كالذهب الوردي والأبيض.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات الخواتم المفتوحة لصيف 2020، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها لمختلف المناسبات التي تودين حضورها.



خاتم مفتوح من بياجيه

خاتم مفتوح من بياجيه



إذا كنتِ ترغبين في تصميم أنيق بين موديلات الخواتم المفتوحة لصيف 2020، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من بياجيه، لخاتم مفتوح من الذهب الوردي والألماس، مرصعاً بـ20 ألماسة مقطوعة بطريقة "برليانت" كثيرة الأسطح.

وما يزيد هذا التصميم أناقة وحيوية، أنه يتكون من حلقتين قابلتين للدوران مزينتين بحجرين من الفيروز بقطع محدب عند كل طرف، ويحيطها الألماس.

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خاتم مفتوح من Tiffany

خاتم مفتوح من Tiffany



إذا كنتِ ترغبين في ارتداء تصميم أكثر فخامة لإطلالة مسائية هادئة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من تيفاني، لخاتم مفتوح من الذهب الوردي وأحجار الألماس، حيث صممت هذه الأحجار صغيرة الحجم بشكل دائري.

ويمكن ارتداء هذا التصميم بمفرده، أو تنسيقه مع غيره من الخواتم.

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خاتم مفتوح من van Cleef & Arpels

خاتم مفتوح من van Cleef & Arpels



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر أناقة ونعومة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من van Cleef & Arpels بتصميم مفتوح لصيف 2020، من الذهب الوردي وأحجار الألماس وحجر أحمر، والمكوّن من دائرتين؛ إحداهما تتكون من حجر أحمر على شكل دائري، والأخرى من أحجار الألماس صغيرة الحجم، ومصممة بشكل دائري أيضاً.

ويمكن ارتداء هذا التصميم في مناسبات عديدة؛ كحفلات الخطوبة والزفاف، فضلاً عن الإطلالات المسائية الراقية.

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خاتم مفتوح من Chanel

خاتم مفتوح من Chanel



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر تميزاً بين موديلات الخواتم المفتوحة لصيف 2020، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من شانيل، بتصميم الورود، المرصعة بأحجار الألماس، التي تزين الوردتين بالكامل.

ويمكن لهذا التصميم أن يمنحكِ إطلالة أنيقة وغير تقليدية؛ إذ يجمع الخاتم بين الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً) والألماس، وتنسيقهما معاً يعطي للمرأة التي ترتديه مظهراً أنثوياً وجمالياً.

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