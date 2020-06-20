بعد شفائها من كورونا.. إيمان العاصي تعود بإطلالة صيفية على الشاطئ

لايف ستايل

على الرغم من حرص البعض على عدم الذهاب للشواطئ أو البحار، خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، إلا أن الفنانة إيمان العاصي لم تنتظر طويلاً، عقب شفائها من الفيروس الذي أصابها مؤخرا، لتذهب على الفور إلى أحد الشواطئ.

وشاركت "العاصي" متابعيها اليوم، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي على أحد شواطئ البحر.

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وظهرت الفنانة بفستان صيفي فاتح اللون، دون أاكمام له فتحة ساق طويلة، مع إطلالة طبيعية، وشعر منسدل.

شفاء إيمان العاصي من كورونا

وكانت الفنانة إيمان العاصي، شاركت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤخرا أعلنت من خلاله تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض "مش عيب"، وأن المتعافي "مش منبوذ"، مؤكدة أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض.

وأشارت "العاصي"، خلال مقطع الفيديو المصور، أنها أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.