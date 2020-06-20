قصة صور "hope" التي أشعلت السوشيال.. طفل نيجيري تبنته سائحة دنماركية

علاقات و مجتمع

صورتان الفرق بينهما واضح، واحدة تجلس فيها سائحة دانماركية تحاول أن تروي عطش طفل مسكين عار في منطقة فقيرة، والأخرى نفس السيدة تقف بثقة والطفل متعلق بها وكأنه أصبحت جزءا منه، حيث اجتاحت الصورتان وسائل التواصل الاجتماعي فما هي قصة الحقيقية.

قبل حوالي 4 أعوام، كانت عاملة الإغاثة الدنماركية، أنجا رينجرين لوفين، في مهمة مع زوجها في نيجيريا، لإنقاذ الآلاف من الأطفال الذين يتم التخلي عنهم كل عام وتركهم في الشوارع دون تغذية أو رعاية بعد اتهامهم بأنهم سحرة.

وخلال تجولها وجدت "لوفين" طفلا عاريا وضعيفا، لدرجة كشفت عظام قفصه الصدري، بعد أن تركه أهله في القرية الفقيرة دون عناية أو تغذية بسبب ادعاؤهم بأنه ملموس من الجن أو ساحر.

قررت "لوفين"، وهي المؤسس المشارك لمؤسسة تعليم وتنمية مساعدات الأطفال الأفريقيين (ACAEDF)، أن تروي عطش الطفل وصورت هذا المشهد لينتشر إلى العالم كله وتثير موجة من التعاطف مع هؤلاء الأطفال وقررت تبنيه في نهاية المطاف.

ظلت على مدار سنوات تنشر تطورات حالة الطفل الضعيف الذي اسمته "hope" أي أمل، لتكون القصة ملهمة وبعد شهر واحد كانت حالة الطفل الصحية قد تحسنت بالفعل وتلقى مساعدة طبية فورية ومستمرة.

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بعد حوالي عام، اعادت "لوفين" نشر صورة الطفل الأولى والتي كان يبلغ حينها عامين، وصورة أخرى وهو يبلغ من العمر 3 سنوات، ويستعد للذهاب للمدرسة، حيث ارتدي ملابس المدرسة من اللون الأحمر وحقيبة ووقف يرشف الماء من يد لوفين مرة أخرى.

ويعيش الطفل "hope"، مع 35 طفلًا آخر في دار للأيتام تديرها لوفين وزوجها ديفيد إيمانويل أوميم في إيكيت بنيجيريا، وتستمر قصته في مساعدة عشرات الأطفال الآخرين مثله تمامًا.

والآن بعد حوالي 4 سنوات أصبح التغير ملموسا وواضحا حيث تنشر "لوفين" تلك التطورات لتحث العالم على الالتفات لأطفال أفريقيا وما يحدث معهم.

وهو ما نجحت فيه بالفعل رغم انشغال العالم بجائحة كورونا ومحاربة مظاهرات أمريكا للعنصرية وغيرها من الأحداث العالمية.