القومي للمرأة يتلقى 34 ألف شكوى عن عنف الأسرة والدعم الاجتماعي

ماما

قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن معظم الشكاوى التي تلقاها المكتب خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كانت احتياجات اقتصادية واجتماعية، لافتة إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها مكتب شكاوى القومي للمرأة منذ بداية أزمة كورونا، كانت بإجمالي 34 ألف شكوى ومنها مشاكل بالأحوال الشخصية والعنف الأسري ودعم اجتماعي.

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وأضافت "عبدالمنعم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أن مكتب شكاوى القومي للمرأة، تعامل مع أزمات الدعم الاجتماعي الخاص بمنحة العمالة غير المنتظمة عن طريق التواصل مع رئاسة الوزراء التضامن لحل أي عقبات تواجه السيدات.

وأوضحت أن مكتب الشكاوى في أزمة فيروس كورونا، كان دوره عبارة عن حلقة وصل بين الأهالي والجهات المعنية لحل الأزمات التى تجتاح فيها السيدات لتلقى الدعم الاجتماعي، مشيرة أن المجلس أطلق أيضا خدمة الخط الساخن 15115 للرد على كافة استفسارات السيدات واستقبال شكواهن.