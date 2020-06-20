أوصت به "الصحة" للوقاية من كورونا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل وكوب ماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصدر وزارة الصحة تعليمات وإرشادات بشأن فيروس كورونا، لحماية الأصحاء ومساعدة المصابين المعزولين في المنزل.

ونصحت الوزارة مؤخرا بتناول العسل وكوب من المياه، لرفع كفاءة الجهاز المناعي للقدرة على مواجهة فيروس كورونا.

تقوية الجهاز المناعي لم تكن الفائدة الوحيدة للعسل، ولكن هناك العديد من الفوائد والتي ذكرها موقع "Brightside".

العسل هو أحد مضادات الأكسدة المفيدة للجسم، وتناوله يوميا بانتظام يطهر الجسم من السموم الموجودة بداخله، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا، ومن فوائده الأخرى:

1. فقدان الوزن

يوصي الأطباء بتجنب جميع الحلويات التي تحتوي على السكر فيما عدا العسل، حيث إن تركيبته مختلفة عن الموجودة في الحلويات الأخرى، ويعزز من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي فقدان الوزن الزائد.

2- يحسن من حالة البشرة:

للعسل خصائص مضادة للبكتيريا التي تعمل على تحسن من حالة البشرة بشكل كبير، ويساهم التغلب على جفاف البشرة في الشتاء.

3- يخفض من مستويات الكوليسترول:

لا يحتوي العسل على الكوليسترول وتساهم مكوناته وفيتاميناته على خفض مستويات الكوليسترول، لذا تناول العسل اليومي له تأثير مفيد على مستوى المركبات المضادة للأكسدة في الجسم التي يمكن أن تحارب الكوليسترول الزائد.

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4- تحافظ على صحة القلب:

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل تمنع تضييق الشرايين الذي يؤدي إلى فشل القلب او تدهور الذاكرة والصداع.

5. تحسين الذاكرة:

وبحسب ما أثبتت الأبحاث، فإن العسل له القدرة على مقاومة الإجهاد، ويقوي من نظام الدفاع المضاد للأكسدة الخلوي، كما يحتوي العسل على الكالسيوم الذي تمتصه الدماغ بسهولة فيحسن من أدائها.

6. يساعد على النوم العميق:

يزيد السكر الموجود في العسل من مستوى الأنسولين في الدم، ويتم بعد ذلك إطلاق السيروتونين وهو هرمون يساعد على النوم العميق.

7. ينظف الجهاز الهضمي:

يعتبر العسل من أقوى المطهرات في الجهاز الهضمي، لذا يوصي بتناول ملعقة من العسل مع المياه على معدة فارغة، حتى يقضي على السموم ويمنع أمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنه يشفي الجروح الصغيرة في الغشاء المخاطي.

8. يهدئ الأعصاب:

يساعد الجلوكوز الموجود في العسل على تهدئة الأعصاب وتخفيف التعب والإرهاق من جسم الإنسان، حيث إنه ضروري لعمل الخلايا العصبية ويتم امتصاصه بسرعك في الدم، مما يعزز الاسترخاء والتخفيف من الإضطرابات النفسية.

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