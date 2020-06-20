في ظل الحظر.. طرق بسيطة تساعد على التخلص من أضرار العمل لساعات طويلة

صحة
يضطر البعض في ظل جائحة كورونا، العمل ساعات طويلة من المنزل، ما يؤثر على أعضاء الجسم ويضعف قوته، وهناك طرق بسيطة تساعد على التخلص من أضرار العمل من المنزل، كما ذكرها موقع "health line".
الراحة أثناء العمل
استخدم قاعدة 20/20/20، بعد العمل على جهاز كمبيوتر لمدة عشرين دقيقة ثابتة، تحتاج إلى الراحة لمدة عشرين ثانية، خلال فترة الاستراحة ركز على شيء يبعد عنك حوالي عشرين مترًا وبهذه الطريقة ستريح عضلات عينك.
تحرك لتحفيف التوتر
ترتبط المشاكل الصحية الرئيسية التي تنشأ من الجلوس على الكمبيوتر لفترة طويلة بنقص الحركة والنشاط، لذلك يجب أن يكون لديك خطة للنهوض والتحرك بانتظام، يمكنك أيضًا ضبط منبه هاتفك لتذكيرك بذلك كل ساعة.
الوجبات الصحية
يساعد تناول الوجبات الصحية على حرق الدهون التي تتراكم نتيجة الجلوس ساعات طويلة.
شرب المياه
من المهم جدا تناول المياه أثناء العمل، ضع زجاجة من الماء إلى جوارك لتسهيل مهمتك وتذكيرك باستمرار.
تدليك منتظم
هناك فوائد عديدة للتدليك، مثل تقليل مستويات الإجهاد ، وتخفيف توتر العضلات والحفاظ على مستويات الطاقة.
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