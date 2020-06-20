في ظل كورونا.. تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم ومطهر اليدين

صحة

في ظل جائحة فيروس كورونا الذي يسيطر على العالم، أصبحت هناك حاجة ملحة لاستخدام مطهرات ومعقمات اليدين، لمنع انتشار العدوي بين المواطنين، حيث يوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بضرورة استخدام معقم اليدين، لأنه يحتوي على 60% كحول،عندما يكون الشخص في الخارج.

وعن كيفية الاستخدام الصحيح للمطهرت، نشرت دراسة جديدة في مجلة "Emerging Infectious Diseases"، أن استخدام معقم اليدين لمدة 30 ثانية على الأقل يمكن أن يعطل بشكل فعال كوفيد 19.

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واستندت الدراسة إلى مطهرات اليد التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (WHO)، أو تلك التي تحتوي إما على 80% من الإيثانول أو 75% من كحول الأيزوبروبيل، حسب فوكس نيوز.

وأوضحت الدراسة أن معقم اليدين لن يكون مفيدا إذ لم يستخدم بالطريقة الصحيحة، وذلك باستخدامه لفترة مناسبة وتبدأ بـ30 ثانية، وهو الوقت الموصى به ولكن لا يتم تنفيذه بشكل روتيني في الممارسة العملية.

وعن الطريقة المثلى يتم وضع الجل المعقم "المطهر"، على راحة يد واحدة، ثم فرك يديك معا مع التأكد من أن الجل يغطي سطح يديك وأصابعك حتى يجف الهلام.

يعد القيام بذلك لمدة 30 ثانية أفضل طريقة للتخلص من الجراثيم، وفقا لنتائج الدراسة.

ومن المهم ملاحظة أن معقم اليدين لا يقتل جميع الجراثيم، "وقد لا يكون فعالا عندما تكون الأيدي متسخة أو دهنية بشكل واضح"، وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، "قد لا تزيل مطهرات اليد المواد الكيميائية الضارة من اليدين مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة"، لذا يجب أن يكون غسل اليدين بالماء والصابون هو الحل الأمثل، متى أمكن ذلك.