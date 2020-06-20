فيديو.. بعد "زووم" فرح سعودي على "إنستجرام" بسبب كورونا

علاقات و مجتمع

على خاصية "البث المباشر" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أقام شاب سعودي فرحه، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان مقررا إقامة الفرح في نفس التوقيت قبل انتشار الفيروس.

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وبحسب ما نشرت صحيفة "سبق" السعودية، فإن الفرح استمر قرابة الساعتين، وكان البث من منزل العريس ولم تحضره العروس أو أي من أهلها، وتوجه العريس بعد ذلك لبيت زوجته ليصطحبها من جديد لبيت الزوجية.

وقال العريس عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع موقع "سبق"، إن زواجه جاء "أونلاين" تنفيذا لقرارا المملكة التي تمنع الاختلاط خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكنه رغم ذلك قرر مشاركة المدعوين لموعد زواجه المسبق، عبر البث المباشر، ليشاركوه الفرحة عن بعد.

واقتصر حضور الفرح "أون لاين" على أفراد عائلة العريس، فيما تواجد أهل العروس، مثل غيرهم عن طريق البث المباشر، وانتقل بعد ذلك العريس إلى منزل أهل العروس بحسب الاتفاق بينهما، تمهيدا للانتقال إلى منزلهما بمدينة ثول.

وقال "عبدالرحمن": ”اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد“، ودعا أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواجات المختصرة.