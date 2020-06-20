غزل وغيرة ودلع.. تعليقات بين أحمد فلوكس وديالا مكي قبل ارتباطهما عاطفيا

علاقات و مجتمع

"واحدة قمر كدا دخلت حياتي.. خلت للحياة حياة" هكذا وصف الفنان أحمد فلوكس، الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، في تعليق له، بالأمس، على الصورتين المنفصلتين اللتين نشرهما، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وهو ما اعتبره المتابعون إعلانا بارتباطهما عاطفيًا.

واعتبرت الصورة بمثابة الإعلان عن ارتباط الثنائي عاطفيًا خاصة بعدما أعاد "فلوكس" نشر تهنئة الإعلامية ريهام سعيد، لهما عبر حسابه على "إنستجرام"، كما أنه قبل أيام من نشر هذه الصورة، كان الجدل مثارًا حول علاقة أحمد فلوكس وديالا مكي، وذلك بسبب تبادلهما التعليقات العاطفية والتي حمل بعضها معنى الغيرة.

ويرصد "هن" التعليقات المتبادلة بين "فلوكس" و"ديالا":

- The Halk

قبل ذلك نشر "فلوكس" مقطع فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو داخل إحدى الصالات الرياضية، ويمارس التمرينات الصعبة، معلقًا على الفيديو: "حب ما تعمل".

لتعلق عليه "ديالا" وصفته بـ"The Halk"، المعروف بـ"الرجل الأخضر"، ليرد عليها "فلوكس" قائلًا: "سيدتي.. وحبيبتي".

- لخبطلي حالي

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وفي مقطع فيديو آخر، نشره "فلوكس" عبر "إنستجرام"، وهو داخل سيارته، معلقًا عليه: "لخبطلي حالي"، لتغازله "ديالا"، في تعليقها: "هذه الابتسامة".

- هفرجك

وفي تعليق حمل الغيرة من الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، إلى أحمد فلوكس، الذي نشر مقطع فيديو من إحدى المشاهد الرومانسية التي جمعته بالفنانة بشرى.

لتعلق "ديالا" بوضع "إيموشن" غاضب، ثم كتبت: "أنا بفرجيك"، ليرد عليها "فلوكس": "دا تمثيل.. قوليلها يا بشرى".

- أنتي الدلع

وفي وقت سابق، نشر "فلوكس" عبر حسابه على "إنستجرام"، كاتبًا: "اللي باعنا خسر دلعنا"، وعلقت ديالا قائلة " شو قصدك؟".

ورد "فلوكس" عليها قائلًا: "قصدي أنك أنتي الدلع".